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Левашов показал, как тренируется вратарь во время карантина

10:30
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Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов выложил видео с тренировкой во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.

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