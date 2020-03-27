Левашов показал, как тренируется вратарь во время карантина

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов выложил видео с тренировкой во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов тренируется на карантине pic.twitter.com/Cexuc62Rju — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) March 27, 2020

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов тренируется на карантине pic.twitter.com/fS0bJ9vlPy — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) March 27, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.