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Сегодня, 11:00

Лещук рассказал, как Черчесов и Егор Крид едва не подрались на съемках рекламы чипсов

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал, как бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов и рэп-исполнитель Егор Крид едва не подрались во время совместных съемок рекламы чипсов, в которых голкипер также участвовал.

— Вы с Черчесовым и Егором Кридом участвовали в рекламе чипсов. Как это вышло?

— Должен был ехать Коля Комличенко, но я подвернул голеностоп и единственный остался в Москве — а тут как раз и запись. Мы со Станиславом Саламовичем на съемки приехали вовремя, а Егор часа на полтора опоздал. Черчесов уже кипел: «Сколько можно?!» Для шоу-бизнеса это нормально, а мы люди спортивные, привыкли к дисциплине. Приехал Крид, они закусились. Все уже думали, что съемка сейчас сорвется, но режиссер их успокоил. У Черчесова роль была минут на 20-30 записи, он снялся и уехал, а мы потом десять часов продолжали.

Помню, висели на тросах, было очень неудобно, все перетягивало и начинало неметь. Практически сняли уже эту сцену, и вдруг Егор: «Вкус не тот! Я с этим сниматься не буду!» Они его с тросов сняли, начали бегать вокруг, суетиться. Я говорю: «Снимите меня тоже, я устал!» Это же еще все ночью происходило.

— В команде потом насчет чипсов не подкалывали? В начале 90-х Игорь Добровольсий рекламировал шоколадные батончики, и их название к нему надолго приклеилось.

— Помню, что около квартиры, где я жил, стоял биллборд, и на нем мы с Кридом чипсы рекламируем. Я случайно его увидел. Смотрю на себя, чувства странные. А на следующий день этот биллборд валялся на земле — потому что в огромный столб, на котором он висел, врезалась машина. Когда я это рассказывал, все говорили: «Что, на тебя засмотрелись?»

Игорь Лещук. «Приходим с разминки перед «Амкалом» — а Овечкин уже «мертвый». Доктор дал ему нашатырь. А потом он взял и забил!» Интервью вратаря «Динамо» Игоря Лещука

Игорь Лещук
Станислав Черчесов
ФК Динамо (Москва)
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ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
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4.03 14:00
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Зенит – Пари НН
 - : -
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 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Дмитрий Баринов

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Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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