Украинская ассоциация футбола требует объяснений у испанской компании за логотип на форме «Зенита»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) раскритиковала испанскую компанию Joma за логотип на форме «Зенита».

Как отмечают «Известия», недовольство связано с тем, что питерский клуб представит форму в качестве основной в матчах РПЛ, в то время как она является техническим спонсором сборной Украины по футболу.

«В этой связи «УАФ Маркетинг» направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение по этой ситуации», — говорится в заявлении на сайте УАФ от 4 марта.

В новой форме «Зенит» сыграет сегодня 4 марта в 18-м туре РПЛ против «Пари НН».