Москвичев извинился перед болельщиками «Зенита» после поражения от «Рубина»
Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев принес извинения болельщикам петербургской команды после поражения от «Рубина» в гостевом матче 15-го тура РПЛ (1:3). По окончании игры в Казани голкипер отправился в подтрибунное помещение, не подойдя к сектору поклонников сине-бело-голубых.
«После игры в раздевалке было сказано немало слов. Не только об этом матче, но и в принципе по отношению ко всему. Я в свою очередь, по итогу матча с «Рубином» хочу сказать только одно — моя ошибка в этот вечер заключается в том, что не подошел после свистка к нашим болельщикам. Их в Казань приехало достаточно много. На трибуне был красивый перформанс, посвященный первой победе «Зенита» в чемпионатах страны в 1984 году. Мы, в свою очередь, не очень хорошо сыграли — это если совсем мягко сказать. Из-за этого по окончании игры находился в прострации и шоке. Поэтому сразу пошел в подтрибунное помещение. За это хочу извиниться. Может быть, еще кто-то из ребят в таком же состоянии не подошел. Надеюсь, болельщики нас поймут, почему так получилось. Все остальное по игре — пока без комментариев. Обязательно все разберем и тогда что-то можно будет сказать», — сказал Москвичев в комментарии «Матч ТВ».
Поражение от «Рубина» прервало семиматчевую беспроигрышную серию петербуржцев в чемпионате России. После 15 туров «Зенит» набрал 31 очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3