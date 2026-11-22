Москвичев извинился перед болельщиками «Зенита» после поражения от «Рубина»

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев принес извинения болельщикам петербургской команды после поражения от «Рубина» в гостевом матче 15-го тура РПЛ (1:3). По окончании игры в Казани голкипер отправился в подтрибунное помещение, не подойдя к сектору поклонников сине-бело-голубых.

«После игры в раздевалке было сказано немало слов. Не только об этом матче, но и в принципе по отношению ко всему. Я в свою очередь, по итогу матча с «Рубином» хочу сказать только одно — моя ошибка в этот вечер заключается в том, что не подошел после свистка к нашим болельщикам. Их в Казань приехало достаточно много. На трибуне был красивый перформанс, посвященный первой победе «Зенита» в чемпионатах страны в 1984 году. Мы, в свою очередь, не очень хорошо сыграли — это если совсем мягко сказать. Из-за этого по окончании игры находился в прострации и шоке. Поэтому сразу пошел в подтрибунное помещение. За это хочу извиниться. Может быть, еще кто-то из ребят в таком же состоянии не подошел. Надеюсь, болельщики нас поймут, почему так получилось. Все остальное по игре — пока без комментариев. Обязательно все разберем и тогда что-то можно будет сказать», — сказал Москвичев в комментарии «Матч ТВ».

Поражение от «Рубина» прервало семиматчевую беспроигрышную серию петербуржцев в чемпионате России. После 15 туров «Зенит» набрал 31 очко.