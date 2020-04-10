Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в эфире «СЭ» — о возобновлении европейских чемпионатов и поддержании формы во время приостановки сезона.

— В Европе никто еще не знает, когда возобновят чемпионаты, — заявил Слуцкий. — УЕФА призывает их доиграть. В Германии возобновили тренировки. Там футболисты бегают по кругу на расстоянии двух метров. А в раздевалке они тоже сидят на расстоянии двух метрах и как обедают? Игроки ведь не только на поле находятся, а еще и рядом душ принимают, едят вместе. Очень сложно сохранить дистанцию.

Никто не знает, как повлияет этот прострой. Когда игроки уходят в отпуск, они бегают, прыгают, играют в другие игры. Футболисты — своего рода наркоманы, потому что футбол — это наркотик, без которого трудно и мучительно жить. Как каждый футболист перенесет двухмесячную изоляцию без того, что составляет смысл твоей ежедневной жизни и как отреагирует на это тело — никто не знает. Как и сколько будет времени на подготовку к новым чемпионатам. Никто не знает, как реагировать на ситуацию.