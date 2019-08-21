Леонид Федун: «Для «Спартака» принципиально попасть в групповой турнир ЛЕ? Да! Да и еще раз да»

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что для клуба принципиально попасть в групповой турнир Лиги Европы.

— В четверг «Спартак» встречается в Лиге Европы с «Брагой». Какие у вас предчувствия?

— Не знаю. Придется очень тяжело, потому что, кроме Шюррле, почти никто не имеет опыта выступлений в ритме английской премьер-лиги — через два дня на третий. А дальше предстоит провести еще четыре матча в таком режиме. Выдержит ли команда? Посмотрим, пока у нас такого опыта нет.

— Для «Спартака» принципиально попасть в групповой турнир ЛЕ?

— Да! Да и еще раз да. На кону стоят 10 — 12 миллионов евро, которые заработаем, если выйдем в плей-офф. Будем к этому стремиться. Получится или нет — это уже другой вопрос, потому что «Брага» — не «Тун», при всем к нему уважении. Португальский клуб — более сильный соперник.

— К тому же российские клубы всегда тяжело играли с португальскими командами.

— Вот именно. Хотя «Спортинг» мы побеждали практически всегда, а «Порту», напротив, проигрывали. Так бывает. (Максим Максимов)

Полностью интервью Леонида Федуна — здесь