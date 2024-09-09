«Зенит» поздравил Волкова с днем рождения: «Ценим несгибаемую волю»

«Зенит» поздравил защитника Сергея Волкова с днем рождения. 9 сентября футболисту исполнился 21 год.

7 сентября сине-бело-голубые сообщили, что Волков получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«Мы высоко ценим Ваш спортивный характер и несгибаемую волю к преодолению трудностей. От всей души поздравляем Вас с праздником и желаем скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

После перехода из «Краснодара» в июле 2024 года Волков провел за «Зенит» 6 матчей и не отметился результативными действиями.