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«Легенда нашего тренерского цеха». Семак поддержал Семина

20:15
Юрий Семин и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал Юрия Семина, который покинет «Локомотив» после 31 мая по решению совета директоров московского клуба.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

— Хотел бы высказать слова поддержки Юрию Семину. Это легенда нашего футбола и тренерского цеха. Один из самых уважаемых специалистов в нашем футболе. Я за него переживаю, — сказал Семак в прямом эфире Instagram с «Матч ТВ».

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