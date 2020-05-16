«Легенда нашего тренерского цеха». Семак поддержал Семина

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал Юрия Семина, который покинет «Локомотив» после 31 мая по решению совета директоров московского клуба.

14 мая стало известно, что Марко Николич будет тренировать «Локомотив» с 1 июня 2020 года. Контракт с 73-летним Семиным истекает 31 мая.

— Хотел бы высказать слова поддержки Юрию Семину. Это легенда нашего футбола и тренерского цеха. Один из самых уважаемых специалистов в нашем футболе. Я за него переживаю, — сказал Семак в прямом эфире Instagram с «Матч ТВ».