16:56 | Футбол — РПЛ

Ларссон проводит первую тренировку в "Спартаке"

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Новичок "Спартака" Йордан Ларссон вышел на первую тренировку в составе красно-белых. Команда в пятницу в Тушино проводит предыгровое занятие накануне матча с "Динамо" в 4-м туре чемпионата России.

22-летний форвард – сын экс-нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона, который известен по выступлениям за "Фейеноорд""Селтик""Барселону" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Ларссон, который выступал за "Норчепинг", лидирует в споре бомбардиров шведской лиги – 11 голов в 16 матчах.

Ларссон привлекался в сборные Швеции разных возрастов, а в 2018 году дебютировал за главную национальную команду и провел за нее два матча. (Александр Рогулев)

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Спартак - Динамо


 

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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