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В «Химках» объяснили, почему Глушенков не сыграл ни одного матча

14:10
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков в беседе с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника «Химок» Максима Глушенкова.

«Максим продолжает полноценно восстанавливаться от повреждения, набирает форму. Плюс у нас пока были очень важные и сложные игры, которые не очень подходили для дебюта. Думаю, вскоре мы увидим Глушенкова на поле», — сказал Терюшков «СЭ».

21-летний Максим Глушенков был отдан «Спартаком» в аренду в подмосковный клуб в феврале 2021 года. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

(Сергей Федоров)

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