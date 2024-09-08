Тикнизян — об интересе «Севильи»: «Если бы хотели меня сильно, то улучшили бы предложение «Локомотиву»

Игрок «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал информацию о своем несостоявшемся переходе в «Севилью».

Ранее в «Локомотиве» подтвердили, что испанский клуб делал предложение по трансферу игрока, но руководство клуба не устроили предложенные условия.

«Есть ли опустошение от сорвавшегося перехода? Хороший вопрос. Как я много раз говорил, у меня на самом деле есть желание уехать в Европу. Да, действительно, были предложения от клубов из-за рубежа. Но здесь очень важно ехать не в качестве туриста в команду из топ-5 лиг, а суметь там именно навязывать конкуренцию. Клубы делали предложения, они не устроили «Локомотив».

Если бы меня реально очень сильно хотели, может быть, улучшили бы условия трансфера и сумели договориться с клубом. Я как работал, так и работаю дальше. У меня нет времени на переживания и расстройства, потому что впереди игры за сборную Армении и «Локомотив». Я просто буду работать дальше и верить в лучшее», — цитирует игрока Metaratings.

25-летний Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне он провел за клуб 9 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной Армении в 6,5 миллиона евро.