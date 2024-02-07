Балахнин: «Чалов должен помочь ЦСКА в сложный момент»

Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин прокомментировал информацию о возможном уходе Федора Чалова из ЦСКА.

«Чалов нацелился куда-то поехать. Наверняка есть какое-то предложение. Но там исходят из того, что он должен быть свободным агентом. Поэтому он так себя и ведет. А «армейцы», конечно, заинтересованы в Чалове и хотят его переподписать. А для того, чтобы Федору уехать в хорошую команду, цена за его переход должна быть минимальная. Там, скорее всего, ситуация такова, что Чалова просто не возьмут туда, где он хочет играть, если надо будет платить за него компенсацию. ЦСКА самому этот игрок нужен. Он должен помочь в сложный момент. В него вложились, растили его много лет, сделали из него футболиста. А теперь игрок хочет уйти бесплатно. Для меня вопрос понятен с обеих сторон», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.