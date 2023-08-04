Промес: «Сразу понял, что мы похожи с Бонгонда»

Промес заявил, что они похожи с новичком «Спартака» Бонгонда

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о новичке красно-белых Тео Бонгонда.

«Я понял, что мы схожи с Бонгонда по своей натуре. Он классно работает, он отличный игрок. Теперь для него важно держать планку. Тео уже помогает «Спартаку», для этого он здесь. Я только горжусь, но не удивляюсь», — заявил Промес в интервью пресс-службе красно-белых.

Сегодня, 4 августа, пресс-служба «Спартака» сообщила, что Бонгонда признан лучшим игроком красно-белых в июле.

Конголезский нападающий перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно. 27-летний футболист заключил с клубом соглашение до лета 2026 года.

В составе красно-белых Бонгонда провел 3 матча, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.