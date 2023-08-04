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Сегодня, 21:34

Промес: «Сразу понял, что мы похожи с Бонгонда»

Промес заявил, что они похожи с новичком «Спартака» Бонгонда
Виталий Косик
Корреспондент
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Квинси Промес (слева) и Тео Бонгонда.
Фото Александр Федоров., «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о новичке красно-белых Тео Бонгонда.

«Я понял, что мы схожи с Бонгонда по своей натуре. Он классно работает, он отличный игрок. Теперь для него важно держать планку. Тео уже помогает «Спартаку», для этого он здесь. Я только горжусь, но не удивляюсь», — заявил Промес в интервью пресс-службе красно-белых.

Сегодня, 4 августа, пресс-служба «Спартака» сообщила, что Бонгонда признан лучшим игроком красно-белых в июле.

Конголезский нападающий перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно. 27-летний футболист заключил с клубом соглашение до лета 2026 года.

В составе красно-белых Бонгонда провел 3 матча, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sXlgiiTj9T4&ab_channel=FCSpartakMoscow
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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