«Динамо» предложило 5,5 миллиона евро за Бителло из «Гремио»
Полузащитник «Гремио» Бителло может перейти в «Динамо», сообщает Metaratings.
По информации источника, бело-голубые предложили за 23-летнего бразильца 5,5 миллиона евро.
Ранее в «Гремио» не подтвердили информацию об интересе к полузащитнику со стороны «Спартака» и ЦСКА.
Бителло играет за «Гремио» с января 2022 года. Его действующий контракт рассчитан до декабря 2025 года.
В сезоне-2022/23 он сыграл 30 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings
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|4.08
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|1 : 0
|5.08
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|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
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|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
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|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
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|6.08
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|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
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|
Сочи – Ахмат
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|Г
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Зенит
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Наир Тикнизян
Локомотив
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Федор Чалов
ЦСКА
|3
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|
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Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
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|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
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Виктор Александров
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|1
|0
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|
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