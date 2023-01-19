Гаджиев: «Вряд ли на «Спартаке» скажется уход Мевли»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на новость об уходе Михи Мевли из московского «Спартака».

«Надо смотреть на то, какие у него были возможности изменить ситуацию. Мевля мог не заиграть из-за разных причин: не успел адаптироваться, были повреждения или конкуренты были просто сильнее. Вряд ли на «Спартаке» скажется уход словенского футболиста», — приводит Betonmobile.ru слова Гаджиева.

В среду, 18 января, стало известно о том, что «Спартак» расторг контракт со словенским защитником.

Мевля перешел в «Спартак» в сентябре 2022 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний словенец провел за красно-белых 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.