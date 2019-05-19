Кутьин оформил дубль в матче с "Динамо"

Нападающий "Енисея" Александр Кутьин забил очередной гол на 87-й минуте матча 29-го тура чемпионата России против "Динамо". 33-летний россиянин оформил дубль в этой игре.
"Енисей" – "Динамо": РПЛ, 29-й тур, онлайн-трансляция.
✌🏻 Дубль Александра Кутьина в матче #ЕнисейДинамо#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/GggifmuoFP– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 19 мая 2019 г.
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