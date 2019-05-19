15:46 | Футбол — РПЛ

Кутьин оформил дубль в матче с "Динамо"

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Нападающий "Енисея" Александр Кутьин забил очередной гол на 87-й минуте матча 29-го тура чемпионата России против "Динамо". 33-летний россиянин оформил дубль в этой игре.

"Енисей" – "Динамо": РПЛ, 29-й тур, онлайн-трансляция.

 

Енисей - Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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