Галактионов заявил, что Куликов и Рыбчинский не поедут на сборы с «Локомотивом». оба игрока ищут новые клубы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о готовности команды к предстоящим тренировочным сборам.

— Мы поставили организаторам задачу, чтобы получилось сыграть с разносторонними командами, в том числе, из других стран, — передает корреспондент «СЭ» Денис Сафронов слова Галактионова. — Еще по некоторым матчам на третьем сборе надо будет утрясти детали. На сегодняшний день план работы составлен. Нам важно оттолкнуться от себя, насколько мы будем хорошо готовы физически и тактически. Концовка 2023 года показала, что команда разыгралась и была на правильном пути.

— В каком состоянии приехали игроки?

— Самое главное, что нет травм и болячек. Все, что касается физических данных, мы посмотрим дополнительно. В межсезонье были созданы программы индивидуальной подготовки, потому что никаких втягивающих дней-недель не будет. На сборы не поедут Куликов и Рыбчинский, они ищут себе новые команды.

Рыбчинский — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 футболист провел за команду 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Куликов также является воспитанником железнодорожников. В сезоне-2023/24 футболист провел за команду 7 матчей и не отличился результативными действиями.