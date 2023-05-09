Кучаев назвал сборы при Гончаренко убийственными

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью «СЭ» рассказал о самых тяжелых сборах в карьере.

«Самые убийственные были при Гончаренко. Тогда беговую работу ставил Паулино Гранеро, а он очень жестко подходил к тренировкам. У Федотова зимой было тяжелее, чем летом — много упражнений без мяча, силовых», — сказал Кучаев «СЭ».

Виктор Гончаренко был главным тренером ЦСКА с декабря 2016 года по март 2021 года.

Полное интервью Константина Кучаева «СЭ» здесь