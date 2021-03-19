Соболев прокомментировал два забитых пенальти в матче с «Уралом»
13:17
Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о том, как у него получилось реализовать два пенальти в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (5:1).
«Интуитивно в первый раз решил так пробить, во второй по-другому. Ничего такого. Тем более партнеры доверяют, уверенно подходишь и бьешь. Бить пенальти в сборной? Не могу ответить, ведь это решение тренерского штаба. Как они решат, так и будет».
(Игорь Рабинер)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи
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