Соболев прокомментировал два забитых пенальти в матче с «Уралом»

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал о том, как у него получилось реализовать два пенальти в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (5:1).

«Интуитивно в первый раз решил так пробить, во второй по-другому. Ничего такого. Тем более партнеры доверяют, уверенно подходишь и бьешь. Бить пенальти в сборной? Не могу ответить, ведь это решение тренерского штаба. Как они решат, так и будет».

(Игорь Рабинер)