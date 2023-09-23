«Крылья Советов» — «Сочи»: видео голов

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России.

Счет на 4-й минуте открыл Никита Салтыков. Перед перерывом Амар Рахманович увеличил преимущество хозяев.

Гости отличились в самой концовке встречи — Кристиан Нобоа был точен с пенальти.

«Крылья Советов» догнали «Краснодар» — у команд по 18 очков, краснодарцы в этом туре в воскресенье примут «Урал».

«Сочи» с 6 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. Для черноморцев эта встреча стала первой в чемпионате после замены Дмитрия Хохлова на Александра Точилина на посту главного тренера команды.

4-я минута. Салтыков — 1:0

41-я минута. Рахманович — 2:0

90+7-я минута. Нобоа — с пенальти — 2:1