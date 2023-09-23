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Сегодня, 15:57

«Крылья Советов» победили «Сочи» в домашнем матче РПЛ

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Юрий Горшков и Никита Салтыков.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;

«Крылья Советов» на своем поле обыграли «Сочи» (2:1) в стартовом матче 9-го тура чемпионата России. В первом тайме отличились Никита Салтыков и Амар Рахманович. На последних секундах встречи Кристиан Нобоа забил пенальти.

Самарская команда набрала 18 очков и догнала лидера РПЛ «Краснодар».

«Сочи» (6 очков) потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает 13-место в турнирной таблице. Эта игра стала первой для сочинцев в РПЛ после смены Дмитрия Хохлова на Александра Точилина на посту главного тренера команды.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
23 сент, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:1
Сочи

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
7
30
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
2
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
3
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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