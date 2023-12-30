Кротов вернулся в «Пари НН» после аренды в «Алании»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов вернулся в нижегородский клуб из аренды в «Аланию».

У форварда закончилось арендное соглашение с владикавказским клубом. Контракт футболиста с «Пари НН» действует до 30 июня 2024 года.

30-летний Кротов в этом сезоне провел за «Аланию» 12 матчей в Мелбет-Первой лиге и забил 2 гола.