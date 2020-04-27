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Кристиан Нобоа: «Возможно, тренировки возобновятся после первой недели мая»

12:36
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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о том, когда возобновится чемпионат России после паузы из-за пандемии коронавируса.

— Кажется, этого реально никто не знает, — приводит слова Нобоа РИА Новости. — Возможно, тренировки возобновятся после первой недели мая, но это не точно. Пока мы готовимся дома, делаем все, что сказали тренеры. Самое главное — не набрать лишние килограммы. С ними будет сложно быстро набрать форму.

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