Кристиан Нобоа: «Возможно, тренировки возобновятся после первой недели мая»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением о том, когда возобновится чемпионат России после паузы из-за пандемии коронавируса.

— Кажется, этого реально никто не знает, — приводит слова Нобоа РИА Новости. — Возможно, тренировки возобновятся после первой недели мая, но это не точно. Пока мы готовимся дома, делаем все, что сказали тренеры. Самое главное — не набрать лишние килограммы. С ними будет сложно быстро набрать форму.