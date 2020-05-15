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«Крайне разочарован». Бывший вратарь «Локо» Нигматуллин — об уходе Семина из клуба

12:09
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин опубликовал новый пост в Instagram. 45-летний россиянин отреагировал на новость о том, что руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

«Крайне разочарован тем, что Юрий Павлович Семин больше не главный тренер футбольного клуба «Локомотив», — написал в Instagram Нигматуллин.

Нигматуллин выступал за железнодорожников с 1998 по 2001 и 2003 — 2004.

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