Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин опубликовал новый пост в Instagram. 45-летний россиянин отреагировал на новость о том, что руководство «Локомотива» не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

«Крайне разочарован тем, что Юрий Павлович Семин больше не главный тренер футбольного клуба «Локомотив», — написал в Instagram Нигматуллин.

Нигматуллин выступал за железнодорожников с 1998 по 2001 и 2003 — 2004.