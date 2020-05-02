«Краснодар» — в топ-20 самых пасующих команд в сезоне-2019/20
17:14
Портал Transfermarkt в своем Instagram опубликовал инфографику с командами с наибольшим передач за одну игру в сезоне-2019/20. В топ-20 этого рейтинга вошел «Краснодар».
На первой строчке расположилась «Барселона» — 684 паса за игру. Второй — «Манчестер Сити» (676), третье место — «Бавария» (673).
Полностью список самых пасующих команд выглядит следующим образом:
1. «Барселона» (684)
2. «Манчестер Сити» (676)
3. «Бавария» (673)
4. «ПСЖ» (660)
5. «Боруссия» Д (659)
6. «Ливерпуль» (622)
7. «Байер» (618)
8. АЗ (606)
9. «Аякс» (605)
10. «Челси» (602)...
19. «Краснодар» (528)
20. ПСВ (526)
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