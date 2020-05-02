Портал Transfermarkt в своем Instagram опубликовал инфографику с командами с наибольшим передач за одну игру в сезоне-2019/20. В топ-20 этого рейтинга вошел «Краснодар».

На первой строчке расположилась «Барселона» — 684 паса за игру. Второй — «Манчестер Сити» (676), третье место — «Бавария» (673).

Полностью список самых пасующих команд выглядит следующим образом:

1. «Барселона» (684)

2. «Манчестер Сити» (676)

3. «Бавария» (673)

4. «ПСЖ» (660)

5. «Боруссия» Д (659)

6. «Ливерпуль» (622)

7. «Байер» (618)

8. АЗ (606)

9. «Аякс» (605)

10. «Челси» (602)...

19. «Краснодар» (528)

20. ПСВ (526)