21:17 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" – "Рубин": за что удален Намли?

"Краснодар" - "Рубин". "Краснодар" - "Рубин". "Краснодар" - "Рубин". "Краснодар" - "Рубин". "Краснодар" - "Рубин".
"Краснодар" - "Рубин".
0
Обсудить

На 45+2-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Краснодар""Рубин" (1:0) верное решение принял арбитр Сергей Лапочкин, показавший Намли вторую желтую карточку и удаливший краснодарского полузащитника с поля. Хавбек попытался сыграть в мяч, подняв высоко ногу, и едва не нанес травму сопернику, игравшему головой. Решение о применении дисциплинарной санкции судья принял после консультации с резервным рефери Сергеем Ивановым. Первое предупреждение датчанин получил на 18-й минуте за грубую игру. (Александр Бобров)​

Краснодар - Рубин

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ