"Краснодар" – "Рубин": за что удален Намли?

На 45+2-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Рубин" (1:0) верное решение принял арбитр Сергей Лапочкин, показавший Намли вторую желтую карточку и удаливший краснодарского полузащитника с поля. Хавбек попытался сыграть в мяч, подняв высоко ногу, и едва не нанес травму сопернику, игравшему головой. Решение о применении дисциплинарной санкции судья принял после консультации с резервным рефери Сергеем Ивановым. Первое предупреждение датчанин получил на 18-й минуте за грубую игру. (Александр Бобров)​