"Краснодар" дома разгромил "Сочи" благодаря дублю Игнатьева и голу Шапи

"Краснодар" на своем поле одержал разгромную победу над "Сочи" (3:0) в матче третьего тура чемпионата России. В составе "быков" дважды отличился форвард Иван Игнатьев, один гол на счету Магомеда-Шапи Сулейманова.

"Сочи" заканчивал встречу вдесятером. На 77-й минуте игры защитник Эльмир Набиуллин в центре поля решил ударить футболиста "Краснодара" Сергея Петрова сзади по ногам, за что получил вторую желтую карточку и затем красную.

В составе "Краснодара" дебютировал шведский новичок, нападающий Маркус Берг, который на 73-й минуте встречи заменил нападающего Ари.

Чемпионат России. Премьер-лига

3-й тур

"Краснодар" – "Сочи" – 3:0 (2:0)

Голы: Игнатьев, 14 (1:0). Игнатьев, 42 (2:0). Сулейманов, 80 (3:0).

"Краснодар": Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Камболов, Вилена, Намли (Сулейманов, 62), Вандерсон Масиэл, Игнатьев (Олссон, 67), Ари (Берг, 73).

"Сочи": Заболотный, Кудряшов, Миладинович, Юрганов, Калугин, Набиуллин, Бурмистров, Цаллагов (Казаев, 86), Песегов (Померко, 62), Мостовой, Полоз (Лагатор, 82).

Предупреждения: Набиуллин, 25. Ари, 32. Цаллагов, 53. Камболов, 86.

Удаление: Набиуллин, 77 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Лапочкин. Кудрявцев (оба – Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

27 июля. Краснодар. Стадион "Краснодар". 32177 зрителей.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020