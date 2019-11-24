Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после ничейного результата с «Уралом» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России поблагодарил фанатов московского клуба за поддержку в своем Instagram. Встреча прошла в Екатеринбурге.

— После хорошего выступления команды и большого количества моментов в матче мы берем только одно очко, — подписал фото Крал. — Большое спасибо болельщикам после двух часов полета из Москвы, да и погода была сумасшедшей. Впереди восстановление и большой матч с «Зенитом»!

«Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 1-го декабря в Санкт-Петербурге.

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