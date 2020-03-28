«Коряга». Сын Реброва пошутил над вратарем «Спартака» из-за удара в штангу
08:56
Голкипер «Спартака» Артем Ребров опубликовал новые сторис в своем Instagram. 36-летний российский футболист в домашних условиях с сыновьями Платоном и Артемом проверили точность ударов по миниатюрным воротам.
— Папка бьет, аккуратно. Ой, — сказал Ребров на видео после того, как попал в штангу.
— Коряга, — пошутил один из сыновей голкипера красно-белых.
В текущем сезоне Ребров провел два матча за «Спартак» и пропустил три гола.
Сыновья Реброва пошутили над вратарем «Спартака» pic.twitter.com/i85bxdlXO7— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 28, 2020
Опрос
проголосовало: 15307Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020