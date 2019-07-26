Константин Рауш: "Обыграли бы "Урал" крупнее, если бы играли во втором тайме, как в первом"

После победы над "Уралом" (2:0) в 3-м туре премьер-лиги защитник "Динамо" Константин Рауш прокомментировал результат матча и плохую реализацию москвичей.

- Болельщики уже подзабыли вас?

- Надеюсь, что нет. Последнее время было не так уж легко – травма, сборы пропустил зимой. Очень рад за всех болельщиков, за клуб, всех поздравляю с победой.

- Тяжело далась победа?

- Каждая игра тяжелая. В первом тайме хорошо двигались, быстро атаковали, зоны нашли. Второй мне не очень понравился, пары процентов не хватало, сели. Хорошо, не было опасных моментов у наших ворот. Все зависело от нас. Если бы играли как в первом тайме, был бы счет крупнее. А так, 2:0 – опасный счет. Хорошо, что грамотно доиграли в обороне.

- Все равно остается проблема с реализацией у "Динамо"? Второй забитый мяч – чистый гол Панченко.

- Да без разницы. С "Рубином" была куча моментов. Не важно, как – главное, чтобы голы были.

- Моментов много, процент реализации низкий.

- Все равно. Сегодня выиграли, это хорошо. (Константин Колмаков, Елена Григорьевская)

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