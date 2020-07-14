Коммерческий директор «Спартака» не принял предложение Газизова остаться

По информации «СЭ», коммерческий директор «Спартака» Алексей Власов покинет свой пост. Решение было принято еще до отставки Томаса Цорна. Новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов предлагал Власову остаться, но он не захотел менять свое решение.

Алексей работал в «Спартаке» с 2008 по 2015 год. С 2012-го он занимал должность директора по развитию бизнеса. Руководил работой со спонсорами. В сентябре 2019 года он вернулся в клуб на должность коммерческого директора.

«Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 33 очками после 28 туров. (Севастиан Терлецкий)