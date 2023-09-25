Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:30

Орлов об игре Дзюбы против «Зенита»: «Он — игрок вчерашнего дня»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Локомотива»" Артема Дзюбы в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

— Защитникам не сложно было к нему приспособиться. В целом зенитовцы с ним справлялись. Он уже малоподвижный, во фланги вообще не смещается. Вот когда он ушел, железнодорожники начали разрывать питерцев, особенно по флангам.

Возможно, в этом и заключался замысел Галактионова, чтобы Дзюба выматывал защитников, терроризировал их, толкался. Конечно, он мощный, сильный, но где скорость? Разве он может так носиться, как понесся «Локо» на последних минутах? Я не говорю, что Дзюба не приносит пользу «Локо». Нет, КПД он все равно дает. Но Артем — игрок вчерашнего дня. Когда мяч находится в его зоне, он может зацепиться, сбросить партнерам. Однажды здорово отпасовал Пиняеву, которого взяли в коробочку. А в остальном...

Очень понравился Глушенков. Великолепно вошел в игру! А вот в составе хозяев я бы никого не выделил. Все сыграли ниже своих возможностей.

После матча с «Зенитом» Дзюба на вопрос о примирении с главным тренером команды из Санкт-Петербурга Сергеем Семаком ответил: «А кто это?».

В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого сезона РПЛ в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

Артем Дзюба и&nbsp;Вильмар Барриос. «Как Кассьерра небрежно покатил Сергееву? Как Круговой бросил мяч из аута?! А Дзюба — игрок вчерашнего дня». Орлов — о поражении «Зенита»

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
16
6
Читайте также
Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»
Абаскаль пошел по пути Карреры. После приезда итальянца в Москву «Спартак» второй раз подряд побеждает 1:0
Боррель после ГА ООН пожаловался на нежелание мира «играть по правилам»
Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Эксперт Шурыгин рассказал о военном значении города Токмак
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локо», «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Орлов — об Изидоре против «Локо»: «Абсолютно не впечатлил»
Орлов назвал главную причину поражения «Зенита» от «Локомотива»
«Как Кассьерра небрежно покатил Сергееву? Как Круговой бросил мяч из аута?! А Дзюба — игрок вчерашнего дня». Орлов — о поражении «Зенита»
Наумов высказался о победе «Локомотива» над «Зенитом»
Ульянов не стал обвинять экс-спортдира «Локомотива» Цорна в финансовых проблемах клуба
Полузащитник «Спартака» Умяров рассказал, как отнесся к невызову в сборную России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов назвал главную причину поражения «Зенита» от «Локомотива»

Ульянов рассказал о финансовых сложностях «Локомотива»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости