Орлов об игре Дзюбы против «Зенита»: «Он — игрок вчерашнего дня»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Локомотива»" Артема Дзюбы в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

— Защитникам не сложно было к нему приспособиться. В целом зенитовцы с ним справлялись. Он уже малоподвижный, во фланги вообще не смещается. Вот когда он ушел, железнодорожники начали разрывать питерцев, особенно по флангам.

Возможно, в этом и заключался замысел Галактионова, чтобы Дзюба выматывал защитников, терроризировал их, толкался. Конечно, он мощный, сильный, но где скорость? Разве он может так носиться, как понесся «Локо» на последних минутах? Я не говорю, что Дзюба не приносит пользу «Локо». Нет, КПД он все равно дает. Но Артем — игрок вчерашнего дня. Когда мяч находится в его зоне, он может зацепиться, сбросить партнерам. Однажды здорово отпасовал Пиняеву, которого взяли в коробочку. А в остальном...

Очень понравился Глушенков. Великолепно вошел в игру! А вот в составе хозяев я бы никого не выделил. Все сыграли ниже своих возможностей.

После матча с «Зенитом» Дзюба на вопрос о примирении с главным тренером команды из Санкт-Петербурга Сергеем Семаком ответил: «А кто это?».

В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого сезона РПЛ в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1.