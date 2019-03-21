Комитет по этике РФС рассмотрит дело Погребняка 26 марта

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил "СЭ", что комитет рассмотрит дело форварда "Урала" Павла Погребняка 26 марта.

На прошлой неделе 35-летний футболист в интервью "Комсомольской правде" выступил против натурализации, заявив, что ему "смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России".

– Поступило заявление по поводу слов Павла Погребняка, его подал Александр Дюков (президент РФС. – Прим. "СЭ"). Рассмотрим его на заседании 26 марта, – сообщил Андреев. (Иван Торопцев)

Павел Погребняк: "Смешно, когда темнокожий футболист играет за сборную России"

Погребняку грозит дисквалификация за высказывание про темнокожих игроков в сборной России