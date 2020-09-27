Комичный сэйв Гильерме. Все под контролем или просто удача?
22:47
Пресс-служба Тинькофф РПЛ в Twitter опубликовала видео, на котором вратарь «Локомотива» Маринату Гильерме чудесным образом справился с ударом защитника ЦСКА Георгия Щенникова. Матч 9-го тура завершился победой железнодорожников — 1:0, единственный мяч забил Федор Смолов.
«Твоя улыбка, когда ты отыграл матч на ноль», — подписала пост пресс-служба РПЛ.
Твоя улыбка, когда ты отыграл матч на ноль ?#ТинькоффРПЛ #ЦСКАЛоко #Локо #Гилерме pic.twitter.com/xKYAqKxtaC— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 27, 2020
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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