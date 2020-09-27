Комичный сэйв Гильерме. Все под контролем или просто удача?

Пресс-служба Тинькофф РПЛ в Twitter опубликовала видео, на котором вратарь «Локомотива» Маринату Гильерме чудесным образом справился с ударом защитника ЦСКА Георгия Щенникова. Матч 9-го тура завершился победой железнодорожников — 1:0, единственный мяч забил Федор Смолов.

«Твоя улыбка, когда ты отыграл матч на ноль», — подписала пост пресс-служба РПЛ.