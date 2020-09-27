РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Комичный сэйв Гильерме. Все под контролем или просто удача?

22:47
Теги:

Пресс-служба Тинькофф РПЛ в Twitter опубликовала видео, на котором вратарь «Локомотива» Маринату Гильерме чудесным образом справился с ударом защитника ЦСКА Георгия Щенникова. Матч 9-го тура завершился победой железнодорожников — 1:0, единственный мяч забил Федор Смолов.

«Твоя улыбка, когда ты отыграл матч на ноль», — подписала пост пресс-служба РПЛ.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5782
Все опросы
Фол на Азмуне в матче «Зенит» — «Уфа»: пенальти или штрафной?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир