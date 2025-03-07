Батраков — о ничьей с «Ахматом»: «Тяжело что-то сказать. Стараемся, создаем моменты»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

— Тяжело что-то сказать. Стараемся, создаем моменты — что-то получается, что-то нет. Будем продолжать. Хотим порадовать болельщиков первой победой весной.

— У «Локомотива» серия без побед из нескольких матчей. Давит ли?

— Не скажу, что держим это в голове. Но хочется порадовать болельщиков. Постараемся исправить в ближайшем матче.

«Локомотив» продлил серию без побед до пяти матчей и с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 17 очками — на 14-й строчке.