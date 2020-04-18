РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кокорин — за завершение чемпионата России без зрителей

22:00
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Теги:

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин выступил за скорейшее возобновление чемпионата России. По словам форварда, сезон, прерванный из-за коронавирусной инфекции, можно доиграть без зрителей.

— Если бы было возможно, чтобы возобновили чемпионат в скором будущем, то можно было бы доиграть его без болельщиков, — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram комментатора Нобеля Арустамяна. — Чтобы не подвергать всех риску. Я вижу, что количество заболевших увеличивается по стране.

Если это невозможно, то лучше закончить. Потому что пропустим очень много времени. Тогда лучше провести сборы и подготовиться к новому сезону.

Объявлений пока нет, только слухи. Говорят, что не раньше 7 июня сезон возобновится.

По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля в России всего зарегистрировано зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир