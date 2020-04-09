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Кокорин поздравил Нобоа с 35-летием

9 апреля 2020, 23:55
Александр Кокорин поздравил Кристиана Нобоа с днем рождения. Фото instagram.com
Александр Кокорин поздравил Кристиана Нобоа с днем рождения. Фото instagram.com
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Форвард «Сочи» Александр Кокорин опубликовал новую сторис в своем Instagram. Российский футболист поздравил одноклубника Кристиана Нобоа с 35-летием.

«С Днем Рождения, друг!» — подписал сторис Кокорин.

В текущем сезоне Нобоа провел 16 матчей за «Сочи», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Александр Кокорин поздравил Кристиана Нобоа с днем рождения. Фото instagram.com
Александр Кокорин поздравил Кристиана Нобоа с днем рождения. Фото instagram.com

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