Клубы решили все вопросы с РПЛ по контракту с титульным спонсором

По данным «СЭ», сняты последние вопросы клубов по контракту РПЛ и «Тинькофф Банк» о титульном спонсорстве. Как ранее сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков, соглашение будет рассчитано на 375 миллионов рублей в год. О заключении договора стороны должны объявить на специальной пресс-конференции 26 февраля. (Константин Алексеев)

Титульный спонсор принесет РПЛ 375 миллионов рублей. Это много или мало? //

РПЛ сообщила клубам об условиях контракта с новым титульным спонсором