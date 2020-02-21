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Клубы решили все вопросы с РПЛ по контракту с титульным спонсором

19:00
26 февраля РПЛ должна объявить о подписании контракта с новым титульным спонсором. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
26 февраля РПЛ должна объявить о подписании контракта с новым титульным спонсором. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

По данным «СЭ», сняты последние вопросы клубов по контракту РПЛ и «Тинькофф Банк» о титульном спонсорстве. Как ранее сообщил журналистам президент РФС Александр Дюков, соглашение будет рассчитано на 375 миллионов рублей в год. О заключении договора стороны должны объявить на специальной пресс-конференции 26 февраля. (Константин Алексеев)

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