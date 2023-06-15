Геннадий Орлов оценил работу РФС в этом сезоне

Известный комментатор Геннадий Орлов подвел итоги завершившегося сезона-2022/23. Он отметил работу РФС.

«Надо сказать добрые слова в адрес РФС. Они сделали многое для того, чтобы наш футбол остался на плаву. Потому что сезон без европейских турниров — это удар по нашему футболу, интерес сразу падает, что тут говорить? Но руководители РФС молодцы. Один только факт, что на финал Кубка России пришло в «Лужники» более 50 тысяч зрителей, говорит о том, что футбол жив. Это самый главный итог сезона», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.