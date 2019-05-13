Кирилла Кокорина позвали в группу "Ласковый май"

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин пригласил Кирилла Кокорина, брата форварда "Зенита" Александра Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы. Он выразил мнение, что Кирилл будет впредь вести себя примерно.

– Я как продюсер группы "Ласковый май" приглашаю Кирилла Кокорина в группу после освобождения из мест лишения свободы, – приводит "РИА Новости" слова Разина. – Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень... Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда "Зенита" Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

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