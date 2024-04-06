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Сегодня, 07:40

Балахнин прокомментировал постоянные изменения в таблице среди лидеров РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что ни одна команда РПЛ не играет стабильно в текущем сезоне.

По его словам, именно с этим связаны частые изменения в таблице среди лидеров РПЛ.

«Все сейчас играют нестабильно. Нет ни одной команды, которая бы шла ровно. Срывы есть у всех, и они могут случиться в матчах с любыми соперниками. Никто не показывает тот футбол, который позволял бы сказать, что какая-то команда сегодня точно победит. Лидеры сейчас находятся практически на одном уровне с другими командами. Поэтому и таблица наверху часто меняется. Не всё сейчас зависит от лидеров. На борьбу за медали влияют другие команды», — цитирует Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

После 21 матча первое место в РПЛ занимает «Зенит» (41 очко), вторым идет «Краснодар» (40), а на третьей строчке — «Динамо» (38).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
Сергей Балахнин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
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 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
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Ахмат – Локомотив
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