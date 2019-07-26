Кирилл Панченко: "Сегодня на поле было видно команду"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после победы над "Уралом" (2:0) в матче 3-го тура чемпионата России отметил, что настрой на лидера чемпионата был боевой.

- Какие впечатления от матча?

- Ощущения очень положительные. Команда добыла три очка, и все ребята сегодня молодцы. Было видно команду на поле, поэтому мы победили заслуженно. Знали, что "Урал" хорошо выглядит, что они идут на первом месте, поэтому настрой был боевой. Тем более, после той игры с "Рубином", в которой мы уступили. Сегодня нам нужны были три очка.

- Насколько сложно было играть при своих болельщиках, или это наоборот, помогало?

- Они нам всегда помогают, но при них играть тяжелее, потому что надо выигрывать. Они ждут от нас только побед. Сегодня получилось их порадовать, и слава богу.

- "Урал" разочаровал? Все-таки был лидером чемпионата.

- "Динамо" порадовало. (Елена Григорьевская, Константин Колмаков)

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