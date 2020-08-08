Кэнто Хасимото: «Люблю новые вызовы в жизни»
22:33
Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото оценил свой дебют в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова».
— Как тебе первая игра?
— Очень счастлив и доволен дебютом в РПЛ.
— Главный тренер сказал, что у тебя проблемы со сном. Тяжело перестроиться на наш часовой пояс?
— Да, очень отличается от привычного для меня уклада в Японии. Но с каждым днем я все больше привыкаю и осваиваюсь в новом для меня окружении. Люблю новые вызовы в жизни.
— Как тебе ростовский климат?
— Очень хорошая погода. Похожа на ту, что у нас в Японии.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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