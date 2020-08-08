Кэнто Хасимото: «Люблю новые вызовы в жизни»

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото оценил свой дебют в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова».

— Как тебе первая игра?

— Очень счастлив и доволен дебютом в РПЛ.

— Главный тренер сказал, что у тебя проблемы со сном. Тяжело перестроиться на наш часовой пояс?

— Да, очень отличается от привычного для меня уклада в Японии. Но с каждым днем я все больше привыкаю и осваиваюсь в новом для меня окружении. Люблю новые вызовы в жизни.

— Как тебе ростовский климат?

— Очень хорошая погода. Похожа на ту, что у нас в Японии.