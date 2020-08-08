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Кэнто Хасимото: «Люблю новые вызовы в жизни»

22:33
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Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото оценил свой дебют в матче 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова».

— Как тебе первая игра?

— Очень счастлив и доволен дебютом в РПЛ.

— Главный тренер сказал, что у тебя проблемы со сном. Тяжело перестроиться на наш часовой пояс?

— Да, очень отличается от привычного для меня уклада в Японии. Но с каждым днем я все больше привыкаю и осваиваюсь в новом для меня окружении. Люблю новые вызовы в жизни.

— Как тебе ростовский климат?

— Очень хорошая погода. Похожа на ту, что у нас в Японии.

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13696

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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