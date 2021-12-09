КДК запретил допуск зрителей на фанатскую трибуну стадиона ЦСКА на один матч с испытательным сроком до конца сезона

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 16-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:2).

«Комитет рассматривал следующие аспекты: необеспечение безопасности на стадионе, использование зрителями пиротехники, скандирование ненормативной лексики, а также нарушение со стороны болельщика ЦСКА, который выбежал на поле.



Что касается пиротехнических изделий, то их было задействовано 46 единиц. При этом на входе у болельщиков не изъяли ни одного изделия. Рассматривали вопрос отключения камер наблюдения: камеры работали, но система видеозаписи была отключена. Точной причины на сегодняшний день не установлено. Клуб проводит серьезную работу, ведется расследование.



Решение: за необеспечение общей безопасности запретить допуск зрителей на все секторы трибуны А стадиона «ВЭБ Арена» на 2 домашних матчах. При этом запрет на один домашний матч (с тульским «Арсеналом») — реальное исполнение, а второй матч — условно. Плюс штраф на 300 тысяч рублей. За использование пиротехники ЦСКА оштрафован на 125 тысяч рублей. За скандирование ненормативной лексики ЦСКА оштрафован на 60 тысяч рублей, а также клубу запрещен допуск болельщиков на секторы трибуны А условно. Испытательный срок — до конца сезона.



Также армейцы оштрафованы на 50 тысяч рублей за появление постороннего лица и нарушение санитарного регламента. «Зенит» оштрафован на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики», — заявил Григорьянц.

Напомним, что 28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику, полиция задержала 408 человек. Болельщики не могли покинуть стадион почти три часа. Позже стало известно, что часть задержанных провела в отделениях полиции почти всю ночь.