Рианчо заявил, что главная сила «Спартака» в традициях и истории

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, в чем главная сила московского клуба.

«В чем главная сила «Спартака»? В традициях и истории. Дух победителей — это то, что отличает эту команду от многих. Посмотрите на количество трофеев клуба. Скажу и про болельщиков, за «Спартак» болеют по всей России!» — приводит слова Рианчо Legalbet.

За свою историю «Спартак» 22 раза выигрывал чемпионат СССР и России, а также 18 раз завоевывал Кубок страны.