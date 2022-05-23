В «Рубине» сообщили, что вопрос финансирования клуба пока не решен

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что вопрос о финансировании казанского клуба пока не обсуждался.

«Финансирование? Будет понятно только после встречи с нашими спонсорами. Будет обсуждение формата. Пока нет понимания, какое будет финансирование. У нас есть договор на календарный год. Допускаю, что будут изменения», — сказал Сайманов.