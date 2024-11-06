«Факел» проведет зимние сборы в Турции

В пресс-службе «Факела» ответили на вопрос «СЭ» о планах команды на предстоящие зимние сборы.

«Сборы «Факела» состоятся в Турции. Сроки их проведения будут определены позднее», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Факел» после 14-го тура занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.