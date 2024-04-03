«Спартак» поздравил Бабича с рождением сына
«Спартак» в своих социальных сетях поздравил защитника команды Срджана Бабича с рождением ребенка.
3 апреля возлюбленная футболиста Теодора родила сына. Мальчику дали имя Михайло.
«Поздравляем Срджана и его супругу Теодору с рождением малыша! Пара назвала первенца Михайло», — сказано в сообщении клуба.
В текущем сезоне 27-летний серб провел 17 матчей за красно-белых, в которых забил 3 мяча. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
Источник: Telegram-канал «Спартака»
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|14:00
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Урал – Кр. Советов
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|6.04
|16:30
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Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
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Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
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|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
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Ахмат – Локомотив
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|8.04
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Зенит
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Джон Кордоба
Краснодар
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Динамо
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|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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|И
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|3
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