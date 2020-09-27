Карпин назвал бесценной победу «Ростова» после вылета из Лиги Европы

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после гостевого матча 9-го тура Тинькофф — РПЛ с «Арсеналом» (3:2) назвал очень важной победу после неудачи в отборе Лиги Европы.

В четверг дончане уступили в 3-м раунде квалификации еврокубка «Маккаби» из Хайфы на своем поле — 1:2. В Туле гостям удалось провести три мяча в первом тайме в ответ на первый гол соперника, а во втором — вдесятером удержать победу.

— Именно психологически эта победа — бесценна. Она показала, что после такого тяжелого поражения (опять же, чисто психологически) команда собралась. Ребята — молодцы. Проявили себя как мужики , — сказал Карпин в комментарии для прессы.

— После раннего гола «Арсенала» у вас успела появиться тревога за игру команды и результат?

— Тревога была, естественно. Против команды с такими быстрыми футболистами, которые могут убежать, нужно было отыгрываться и не пропустить контратаку. Слава богу, достаточно быстро сравняли счет, а потом довели игру до победного конца.

— Автор дубля Хасимото в моментах с подачами так и должен был играть — это ваша установка или чутье футболиста?