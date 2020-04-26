Караваев назвал самые запоминающиеся матчи в карьере
12:50
Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в своем Instagram ответил на вопросы подписчиков. 24-летний футболист назвал самые запоминающиеся матчи в карьере.
«В карьере — дебют в Лиге чемпионов против «Виктории» в 18 лет. Это космос. В «Зените» — матч со «Спартаком», победа в меньшинстве», — написал Караваев.
В текущем сезоне защитник провел 22 матча за «Зенит», забил один гол и сделал 4 результативные передачи.
Караваев вспомнил о самых важных матчах pic.twitter.com/so35eTApC4— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) April 26, 2020
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