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Караваев назвал самые запоминающиеся матчи в карьере

12:50
Вячеслав Караваев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Вячеслав Караваев. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев в своем Instagram ответил на вопросы подписчиков. 24-летний футболист назвал самые запоминающиеся матчи в карьере.

«В карьере — дебют в Лиге чемпионов против «Виктории» в 18 лет. Это космос. В «Зените» — матч со «Спартаком», победа в меньшинстве», — написал Караваев.

В текущем сезоне защитник провел 22 матча за «Зенит», забил один гол и сделал 4 результативные передачи.

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